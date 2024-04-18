Мир 18 апреля 2024, 22:40 Гражданина Польши обвинили в сотрудничестве с разведкой РФ для покушения на Зеленского Поляка обвинили в согласии собирать данные для покушения на Зеленского РИА «Новости»

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Жителя Польши обвинили в согласии сотрудничать с якобы разведкой России, чтобы собирать данные для покушения на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщила польская Национальная прокуратура, передало РИА «Новости».

«В результате тесного сотрудничества Национальной прокуратуры Польши с Агентством внутренней безопасности Польши и Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины произошло задержание на территории Польши гражданина Польши Павла К», — сказано в публикации.

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Мужчину обвинили в готовности к деятельности в пользу иностранной разведки против Польши, которая «квалифицируется по статье 130 пункт 3 Уголовного кодекса». За это могут приговорить к восьми годам лишения свободы.

Как выяснило следствие, фигурант Павел якобы заявил о готовности действовать в интересах разведки России, а также налаживать контакт с россиянами, которые участвуют в украинском конфликте. В задачи мужчины входил сбор и передача данных по поводу безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Как отметили полицейские, в будущем это могло помочь в организации покушения на Зеленского.

При этом никаких доказательств, что подозреваемый собирал информацию именно с этими целями, не привели.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что в конце весны этого года Зеленского могут свергнуть. По его словам, президент Украины «достаточно серьезно раздражает некоторые круги» в США и Европе.