«Боятся шума»: WhatsApp передумал блокировать пользователей, которые не приняли новое соглашение

Мессенджер WhatsApp не будет блокировать аккаунты пользователей, которые не приняли соглашение о передаче данных Facebook. Из новых правил исчез этот пункт.

Теперь в соглашении осталась лишь информация о том, что мессенджер передает сведения материнской компании.

«Информация, которой мы делимся с компаниями Facebook, включает регистрационные данные аккаунта (например номер телефона), данные о транзакциях, <…> служебную информацию, данные о ваших взаимодействиях с компаниями при использовании наших услуг, информацию о вашем устройстве, ваш IP-адрес», — говорится в правилах. Пункта с санкциями за отказ от соглашения там больше нет. На это обратила внимание «Российская газета».

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал «360», что пока не было ни одного случая блокировки со стороны WhatsApp из-за нежелания принимать обновленное соглашение.

«Возможно, они боятся того, что поднимется шум, возможно, что-то упустили. Но, к слову говоря, они не будут блокировать [пользователей], чтоб вы понимали», — объяснил Зыков. Собеседник подчеркнул, что никакого шантажа и угроз не было изначально: юзеров предупредили лишь об ограничении нескольких функций. Блокировки мессенджера можно опасаться только со стороны Роскомнадзора из-за проблем с переносом серверов с данными россиян, отметил Зыков.

Новые правила конфиденциальности WhatsApp вступили в силу 15 мая. Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что мессенджер не менял объем передававшихся персональных данных пользователей с 2014 года. То, что вызвало такой широкий резонанс, — всего лишь уточнение.