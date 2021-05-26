Новые функции появились в WhatsApp

В WhatsApp появилась возможность ускорять голосовые сообщения. Информация о новых функциях появилась на странице приложения в Google Play Store.

В обновленной версии приложения пользователи смогут прослушать голосовое сообщение не только в обычном режиме. При желании запись можно будет ускорить в полтора или два раза.

Помимо этого, в приложении появились обновленные уведомления. При обращении к конкретному пользователю в общем чате рядом с названием беседы у него появится значок @.

Подобные функции есть и в других мессенджерах. Ускорять голосовые сообщения можно в приложении Telegram и в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в интернете распространились слухи о том, что WhatsApp станет платным, если пользователи не примут определенные условия. Представители мессенджера опровергли эту информацию.