Роскомнадзор и комитеты Госдумы проверят WhatsApp в связи с обновленными правилами использования мессенджера. Об этом заявил первый зампред комитета по информационной политике, IT и связи, депутат Госдумы Сергей Боярский, его слова привела радиостанция «Говорит Москва».

Рассмотрением данного вопроса займутся профильные ведомства и комитеты нижней палаты парламента.

«По-хорошему обратить на это внимание следовало бы. Я думаю, что внимание обратит Роскомнадзор и в том числе наш комитет. Наш председатель комитета Александр Евсеевич Хинштейн высказывался по этому поводу», — заявил Боярский.

Новые правила мессенджера не приведут к массовому оттоку пользователей, считает депутат.

«Пользовательские предпочтения — это вещь очень текучая, не всегда можно объективно оценить перспективы. Я пользуюсь WhatsApp и считаю, что он достаточно удобный, им действительно многие пользуются», — отметил Боярский.

Ранее глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что работу WhatsApp могут ограничить в России. Однако это вопрос широкого обсуждения, добавил он.

Обновленные правила использования WhatsApp вступили в силу 15 мая. В течение нескольких недель пользователи будут получать напоминания о необходимости принять условия. В противном случае функциональность их аккаунта ограничат: можно будет только принимать входящие звонки. Абонентам предложили принять новые условия приложения либо экспортировать историю чатов и удалить учетную запись.