Мир 07 марта 2024, 03:47 «Новые трупы на кладбище». Потери Украины шокировали американцев NI: всего за неделю Украина потеряла три американских танка Abrams via Globallookpress.com

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Потери танков M1 Abrams в зоне конфликта показали, что американская бронетехника ничем не лучше других боевых машин, которые остались на Украине — «кладбище танков». Об этом написал обозреватель журнала The National Interest Петер Сучиу.

Автор материала напомнил, что Украина менее чем за неделю потеряла три американских танка, которым приписывали решающую роль на поле боя. M1 Abrams не оправдали ожиданий, они оказались сильно завышенными, отметил Сучиу.

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«Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нем, что бы ни говорили о них американские военные», — подчеркнул обозреватель.

ВС России нашли дешевый способ уничтожать дорогостоящую американскую технику. Дроны «Упырь» стоимостью 500 долларов успешно поражают танки Abrams стоимостью более 10 миллионов долларов.