Армия 06 марта 2024, 22:54 «Упырь» против Abrams. Россия нашла дешевый способ уничтожать дорогую технику Запада Asia Times: ВС России уничтожают дорогостоящие Abrams дронами за 500 долларов Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы России уничтожают дорогостоящие американские танки Abrams при помощи дешевых дронов «Упырь». Об этом написала газета Asia Times.

Издание напомнило, что за последнюю неделю российские войска уничтожили три танка Abrams. Последний подбили 4 марта противотанковой ракетой.

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«Первые два были сбиты дешевыми российскими беспилотниками. <…> Беспилотник стоит около 500 долларов. <…> Стоимость танка Abrams составляет более 10 миллионов долларов», — подсчитало издание.

«Упыри» изготавливают из пластика, а некоторые детали печатают на 3-D принтере.

Из переброшенных на Авдеевское направление пяти танков Abrams три уже уничтожены, Запад переоценил свою технику. Российская армия научилась справляться с такими вызовами, отметил глава ДНР Денис Пушилин.