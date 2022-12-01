Эксклюзив 01 декабря 2022, 15:57 «Бои без правил». «Газпром» выиграет у Uniper, если суд не затронет политику Политолог Мартынов: в деле по иску Uniper правда на стороне «Газпрома» РИА «Новости»

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Немецкий импортер газа Uniper подал в суд на «Газпром» из-за снижения поставок топлива. Политолог Алексей Мартынов рассказал «360», что правда находится на сторону российской компании.

«Скорее всего, „Газпром“ отстоит, свою правду, но только если арбитраж будет руководствоваться международным торговым правом и пунктами соответствующего контракта, а не какими-либо политическими обстоятельствами», — рассказал специалист. По его словам, при вмешательстве политических моментов перестает работать все — право, суды и торговля.

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«Все это напоминает бои без правил, на любое слово всегда есть контраргумент. Слова против слов — это ни о чем», — добавил Мартынов. Он добавил, что правда — на стороне «Газпрома», который четко соблюдает нормы контракта.

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О подаче искового заявления против «Газпрома» в международный арбитражный суд стало известно 30 ноября. Российская компания сообщила, что не признает правомерность требований Uniper. Специалисты холдинга подчеркнули, что не нарушали действие контрактов.