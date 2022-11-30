Мир 30 ноября 2022, 18:00 Немецкий импортер газа Uniper подал в суд на «Газпром» Компания Uniper подала в суд на «Газпром» для возмещения убытков РИА «Новости»

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Импортер газа из Германии Uniper подал в суд на «Газпром». Компания потребовала возместить убытки из-за сокращения поставок. Об этом сообщили на сайте Uniper.

«Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российской компании Gazprom Export (GPE) в международном арбитражном суде», — говорится в сообщении.

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Судебное разбирательство пройдет в Стокгольме. Uniper потребует возместить убытки, которые понесла компания из-за непоставленных с июня объемов газа. В компании оценили нанесенный им ущерб в 11,6 миллиарда евро.

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Ранее стало известно, что читатели американского сайта Breitbart поддержали решение «Газпрома» перестать перекачивать газ через Украину. Причиной назван тот факт, что газ доходит до получателя — Молдавии — не в полном объеме. Часть топлива себе оставляет Украина.

В то же время молдавский вице-премьер Андрей Спыну назвал осевший на Украине российский газ резервным запасом. Он уточнил, что страна этот газ оплатит.