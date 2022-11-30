Общество 30 ноября 2022, 21:54 «Газпром» не признал законность требований компании Uniper о возмещении убытков Pxhere

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«Газпром экспорт» не признал правомерность заявленных исковых требований немецкого энергоконцерн Uniper о возмещении убытков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление корпорации.

В «Газпром экспорте» подтвердили, что зарубежная компания начала арбитражное разбирательство. Сейчас российский холдинг занимается изучением искового заявления. В компании подчеркнули, что будут отставить свои интересы в рамках правового поля.

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«ООО „Газпром экспорт“ не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков», — подчеркнули в корпорации.

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30 ноября немецкая компания Uniper объявила, что обратилась в суд с иском на «Газпром экспорт». Энергоконцерн планирует компенсировать понесенные убытки из-за недостаточных поставок российского голубого топлива в 2022 году. Компания оценила текущие расходы на замену газа из России на сумму не менее чем в 11,6 миллиарда евро.

Компания «Газпром» в конце ноября решила не уменьшать прокачку голубого топлива через украинскую территорию в Молдавию. В холдинге пояснили, что «Молдовагаз» исправил все недочеты по оплате поставок российского газа за последний месяц осени.