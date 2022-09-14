Боевые действия возобновились на границе Таджикистана и Киргизии | 360°

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Боевые действия возобновились на границе Таджикистана и Киргизии

РИА «Новости»: на границе Таджикистана и Киргизии возобновилась перестрелка

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Очередная перестановка произошла на границе Таджикистана и Киргизии между военными двух стран. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе киргизской пограничной службы Комитета государственной безопасности.

«Пограничные службы Таджикистана открыли огонь по заставе „Достук“ Баткенского пограничного отряда в местности Как-Сай Баткенского района. Пограничники Киргизии начали вести ответный огонь, идет перестрелка», — сообщили в пресс-службе.

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Утром в среду произошла перестрелка между военными Киргизии и Таджикистана. По данным киргизской пограничной службы, пограничный отряд таджикистанцев вышел на неописанный участок государственной границы.

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Согласно официальным данным, в результате утреннего конфликта на стороне Таджикистана один погибший и двое раненых, а у Киргизии двое пострадавших.

Министерство здравоохранения Киргизии сообщало, что ведомство перевело на усиленный режим работы службы скорой помощи и все медицинские организации в Баткенской области.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии

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