Киргизия заявила о перестрелке между пограничниками на границе с Таджикистаном | 360°

Мир 14 сентября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Киргизия заявила о перестрелке между пограничниками на границе с Таджикистаном Погранслужба Киргизии заявила о перестрелке на границе с Таджикистаном РИА «Новости»

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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными пограничной службы. Как сообщает ТАСС, об этом заявила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

«14 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», — говорится в сообщении.

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По предварительной информации, происшествие произошло в местности Булак-Башы Баткенской области республики.

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Ранее Таджикистан обвинил Киргизию в намеренной провокации на границе. 3 июня военнослужащие Киргизии незаконно попали на таджикскую территорию и игнорировали требования покинуть ее. Они проникли в Таджикистан в зоне ответственности пограничного поста «Кех» у села Ворух. Уже на территории соседней страны киргизские военнослужащие заняли огневые позиции и первыми открыли огонь в сторону погранпоста.

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