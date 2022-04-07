На блокпостах в Харьковской области представители вооруженных формирований Украины обстреляли автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно намеревались выехать в Россию. Об этом сообщил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному регулированию на Украине. Его слова привело РИА «Новости».

«В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации», — сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что в результате происшествия люди получили ранения. Число пострадавших военный не уточнил.

Ранее инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что российские военные принимают все возможные меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения Украины. Подход ВСУ — противоположный.

Перед этим представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинцы выпустили пять крупнокалиберных снарядов по населенному пункту Донецкий в ЛНР.