ВСУ обстреляли ЛНР из крупнокалиберной артиллерии

Жители города Донецкий в ЛНР попали под обстрел ВСУ. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В общей сложности украинская армия выпустила в сторону населенного пункта пять крупнокалиберных снарядов.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06:20 с направления населенного пункта Горское по населенном пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 мм (пять снарядов)», — говорится в сообщении представительства.

Количество жертв и пострадавших среди мирного населения пока неизвестно.

Столкновения ВСУ и защитников интересов ЛНР и ДНР участились в феврале 2022 года. Россия организовала эвакуацию мирного населения в первые дни после обострения конфликта. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, кампания защитит мирных жителей Донбасса от националистов.