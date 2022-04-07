Экс-инспектор ООН: Россия сделала все, чтобы не навредить мирным жителям Украины

Российские военные принимают все возможные меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения Украины. Подход ВСУ — противоположный. Об этом рассказал бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер на онлайн-семинаре, который организовала «Объединенная национальная антивоенная коалиция» в США.

Эксперт констатировал, что российская сторона приняла меры для эвакуации людей из зоны боевых действий.

«Россияне сделали все возможное для уважительного обращения с гражданскими лицами. <…> Все, что в человеческих силах, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей на Украине и для гражданской инфраструктуры», — процитировал Риттера ТАСС.

По словам бывшего инспектора ООН, ущерб инфраструктуре наносится, в частности, потому, что «украинцы размещают военные силы в жилых кварталах».

Риттер добавил, что для России происходящее на Украине — именно спецоперация. В противном случае «сегодня Украины не было бы, она была бы уничтожена».

Украинские националисты, как отметил Риттер, считают «коллаборационистами» любого, кто сотрудничает с россиянами.

«Украинские власти арестовывают и убивают за преступление — коллаборационизм. То же самое они делают с теми, кто принимает российскую гуманитарную помощь», — добавил эксперт.