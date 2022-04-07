Экс-инспектор ООН: Россия сделала все, чтобы не навредить мирным жителям Украины
Американский эксперт Риттер отметил старания РФ минимизировать ущерб для мирных жителей Украины
Российские военные принимают все возможные меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения Украины. Подход ВСУ — противоположный. Об этом рассказал бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер на онлайн-семинаре, который организовала «Объединенная национальная антивоенная коалиция» в США.
Эксперт констатировал, что российская сторона приняла меры для эвакуации людей из зоны боевых действий.
«Россияне сделали все возможное для уважительного обращения с гражданскими лицами. <…> Все, что в человеческих силах, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей на Украине и для гражданской инфраструктуры», — процитировал Риттера ТАСС.
По словам бывшего инспектора ООН, ущерб инфраструктуре наносится, в частности, потому, что «украинцы размещают военные силы в жилых кварталах».
Риттер добавил, что для России происходящее на Украине — именно спецоперация. В противном случае «сегодня Украины не было бы, она была бы уничтожена».
Украинские националисты, как отметил Риттер, считают «коллаборационистами» любого, кто сотрудничает с россиянами.
«Украинские власти арестовывают и убивают за преступление — коллаборационизм. То же самое они делают с теми, кто принимает российскую гуманитарную помощь», — добавил эксперт.