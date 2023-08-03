Мир 03 августа 2023, 22:48 Боевики ИГИЛ выбрали нового главаря AFP: «Исламское государство» объявило о назначении нового лидера Unsplash

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Группировка «Исламское государство»* назначила новым лидером Абу Хафсан аль-Хашими аль-Кураши. Он стал пятым главарем с момента основания организации, сообщило агентство AFP.

Предыдущий лидер «Исламского государства»* Абу Хусейн аль-Хусейни аль-Куреши погиб в ходе столкновений с группировкой «Джабхат ан-Нусра» (она же — «Хайят Тахрир аль-Шам»)**. Бои произошли в сирийской провинции Идлиб.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что национальная разведка страны ликвидировала главу «Исламского государства»* Абу Хусейна аль-Куреши в ходе проведенной спецслужбой операции 29 апреля. По словам турецкого лидера, в стране будут продолжать «борьбу с террористическими организациями, не делая между ними различий».

*«Исламское государство»/ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России

**«Джабхат ан-Нусра» (она же — «Хайят Тахрир аль-Шам») — террористическая организация, запрещенная в России.