Мир 03 августа 2023, 20:55 Лидера «Исламского государства» убили в Сирии «Исламское государство» сообщило о гибели своего лидера Абу Хусейна аль-Хусейни аль-Куреши Викимедиа

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Возглавлявший «Исламское государство»* Абу Хусейн аль-Хусейни аль-Куреши погиб в сирийской провинции Идлиб в ходе боевых столкновений с группировкой «Джабхат ан-Нусра» (она же — «Хайят Тахрир аль-Шам»)** в сирийской провинции Идлиб. Об этом со ссылкой на официальное заявление радикального движение сообщил телеканал Al Jazeera.

Журналисты уточнили, что члены «Исламского государства»* распространили свое заявление в видеозаписи по связанным с движением Telegram-каналам без указания конкретной даты гибели своего лидера.

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В мае этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что национальная разведка страны в ходе рейда ликвидировала главу «Исламского государства»* Абу Хусейна аль-Куреши.

Новым лидером радикального движения стал Абу Хафс аль-Хашими аль-Куреши. Это уже пятый человек на посту главы группировки с момента ее основания.

Первым лидером был Абу Бакр аль-Багдади. При нем «Исламское государство»* захватило большие территории в Ираке и Сирии, объявив захваченные районы новым халифатом.

В 2017 году группировку разгромили, но она ушла в подполье.

Аль-Багдади покончил с собой после того, как оказался в засаде американского спецназа. Его преемником стал Абу Ибрагим аль-Куреши, убитый американцами в феврале прошлого года в ходе рейда. Новый лидер Абу Хасан аль-Хашими аль-Куреши управлял группировкой только до ноября.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России

**«Джабхат ан-Нусра» (она же — «Хайят Тахрир аль-Шам») — террористическая организация, запрещенная в России.