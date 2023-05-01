Мир 01 мая 2023, 00:41 Эрдоган сообщил о ликвидации в Сирии лидера ИГИЛ Эрдоган: нацразведка Турции ликвидировала главаря «Исламского государства» в Сирии РИА «Новости»

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Национальная разведка Турции провела операцию по ликвидации в Сирии лидера террористической организации «Исламское государство»*. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Эрдогана, турецкая разведка долгое время вела слежку за так называемым лидером организации Абу Хусейн аль-Курейши. Его ликвидировали в ходе проведенной спецслужбой операции 29 апреля.

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«Мы будем продолжать борьбу с террористическими организациями, не делая между ними различий», — добавил лидер Турции.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала сторонника «Исламского государства»*, который готовил диверсию в Минеральных Водах. Его задержали во время подготовки к теракту. Во время обыска сторонника ИГ* нашли разные компоненты и поражающие элементы, которые тот купил специально для изготовления взрывчатки.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.