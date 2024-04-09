Мир 09 апреля 2024, 00:56 Боец ВСУ выстрелил в командира после отказа в отпуске Сержант ВСУ чуть не застрелил командира в Херсонской области и сбежал РИА «Новости»

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Военный Вооруженных сил Украины начал стрелять в своего командира из автомата после того, как тот отказался предоставить ему отпуск. Стрельба произошла в Херсонской области, сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В результате произошедшего еще 6 апреля конфликта, никто не пострадал, пуля пробила потолок. После покушения у сержанта сразу же забрали оружие и направили на лечение в психиатрический центр. Однако мужчина сбежал по дороге, его объявили в розыск.

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Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ готовят Харьков к военным действиям. По его словам, большая часть жителей Харьковской области желают освободиться «от нацистского режима Зеленского».

Под Купянском обнаружили тело украинского солдата, которого застрелил собственный командир. Российские военные выяснили, что погибшим оказался недавно мобилизованный украинец.