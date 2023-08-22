Армия 22 августа 2023, 10:24 Командир ВСУ расстрелял запаниковавшего новобранца РИА «Новости»: под Купянском командир ВСУ застрелил напуганного солдата Министерство обороны Украины

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Под Купянском нашли тело украинского солдата, застреленного собственным командиром. Все попало на запись камеры одного из военнослужащих, рассказал источник РИА «Новости».

Во время штурма под Купянском погибло целое отделение Вооруженных сил Украины. При осмотре территории российские военные заметили на теле одного из бойцов специфические ранения — выстрел произвели сзади сбоку, а сам мужчина лежал в сторону тыла. Солдаты предположили, что его застрелили свои же сослуживцы. Их догадку подтвердила другая находка.

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«На одном погибшем украинце был телефон, находящийся в „разгрузке“, он запечатлел расстрел своего же испугавшегося однополчанина на месте», — сказал собеседник агентства.

Военные отыскали документы погибшего солдата. Им оказался недавно мобилизованный украинец. Испугавшегося новобранца застрелил командир.

Местная полиция получила от жителей Купянска и его окрестностей много жалоб на преступления украинских солдат. Они устроили кражи и мародерства, но не понесли наказания — правоохранители сосредоточились на розыске пророссийски настроенных людей.