Спецоперация 05 апреля 2024, 14:03 ВСУ начали готовить Харьков к военным действиям Советник главы ДНР Гагин: украинские войска готовят Харьков к военным действиям Diego Herrera/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Вооруженные силы Украины готовят Харьков к боевым действиям. Об этом рассказал РИА «Новости» советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его словам, в области наблюдается миграция мирного населения. Люди выезжают из самого Харькова.

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«Это похоже на панику, которая сейчас царит там. И противник, видимо, старается подготовить город к каким-то боевым действиям», — подчеркну он.

Гагин заверил, что весомая часть жителей Харьковской области ждут «освобождения от нацистского режима Зеленского». А украинские боевики усиливают свою группировку в регионе ближе к границе с Белгородской областью.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков потерял статус промышленного и экономического центра Украины. Он напомнил, что еще до 2014 года город считался богатейшим в республике. Эксперт добавил, что без Харькова потенциал Украины заметно снизится.