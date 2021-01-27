Bloomberg предрек Украине «геополитические последствия» из-за проблем с вакцинацией

Ситуация, в которой оказались жители Украины, где власти до сих пор ничего не могут предложить многомиллионному населению для вакцинирования от коронавируса, чревата для Киева геополитическими рисками. Президент страны Владимир Зеленский ранее пообещал гражданам, что вакцинация начнется уже в феврале, заявив о готовящихся поставках, однако при этом не уточнил, из какой страны они поступят.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР между тем рассчитывают прививать жителей Донбасса при поддержке со стороны Москвы. Россия планирует поставить в январе 145 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», отмечает издание.

Рейтинг поддержки Зеленского среди жителей Украины ранее опустился до рекордного минимума. Однако действующий президент все еще пользуется наибольшей поддержкой в сравнении с другими возможными кандидатами на пост.