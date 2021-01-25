Миллион доз вакцины от COVID-19 закупили на Украине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги закончившегося в республике локдауна и заявил, что в страну вскоре поступит первая партия в миллион доз вакцины от «ведущей компании». Подробности он пообещал озвучить позднее.

В своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что хотел бы поблагодарить каждого гражданина, так как вспышки инфекции не произошло. Более того, выздоровело больше людей, чем заболело. По его данным, медики подготовили 14 тысяч дополнительных койко-мест в больницах. Сейчас их число на Украине достигло 70 тысяч и примерно 70% из них — свободны.

«И еще одна хорошая новость — вакцинация начнется уже в феврале. Детали сможем озвучить в ближайшее время», — добавил Зеленский.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал геноцидом отказ Киева от российской вакцины. Он также высказал подозрение, что Зеленский и члены его семьи уже вакцинировались, причем, именно российским препаратом.