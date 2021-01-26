Рейтинг Зеленского достиг рекордного минимума

Исследователи опросили украинцев о том, кого бы из предложенных кандидатов они поддержали, если бы во второй половине января текущего года в стране состоялись президентские выборы. Владимир Зеленский в таком случае получил бы большинство голосов — о готовности поддержать действующего президента среди тех, кто определился с выбором, заявили 19,8% опрошенных. Однако это свидетельствует, что рейтинг поддержки Зеленского на Украине опустился до минимального уровня с начала его президентства.

Экс-президент Петр Порошенко занял вторую строчку — если бы выборы проходили сейчас, за него бы отдали голос 15,7% респондентов. Третье место могла бы занять лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 11,8% опрошенных украинцев.

Опрос проводился методом телефонных интервью, отмечается на сайте КМИС.

Зеленский ранее объявил, что на Украину вскоре поставят первый миллион доз вакцины от коронавируса. Вакцинация от COVID-19 в стране, как ожидается, начнется в феврале.