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    26 января 2021, 17:41

    Рейтинг Зеленского достиг рекордного минимума

    Александр Блинов

    Рейтинг поддержки деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины среди жителей страны опустился до рекордно низких значений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
    Рейтинг Зеленского достиг рекордного минимума

    Исследователи опросили украинцев о том, кого бы из предложенных кандидатов они поддержали, если бы во второй половине января текущего года в стране состоялись президентские выборы. Владимир Зеленский в таком случае получил бы большинство голосов — о готовности поддержать действующего президента среди тех, кто определился с выбором, заявили 19,8% опрошенных. Однако это свидетельствует, что рейтинг поддержки Зеленского на Украине опустился до минимального уровня с начала его президентства.

    Экс-президент Петр Порошенко занял вторую строчку — если бы выборы проходили сейчас, за него бы отдали голос 15,7% респондентов. Третье место могла бы занять лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 11,8% опрошенных украинцев.

    Опрос проводился методом телефонных интервью, отмечается на сайте КМИС.

    Зеленский ранее объявил, что на Украину вскоре поставят первый миллион доз вакцины от коронавируса. Вакцинация от COVID-19 в стране, как ожидается, начнется в феврале.