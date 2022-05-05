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    05 мая 2022, 13:47

    Блогера Шария будут судить на Украине

    Представитель Зеленского заявил, что блогера Шария будут судить на Украине

    Екатерина Виславская

    Суд над блогером Анатолием Шарием будет проходить на Украине, заявил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский. Его задержали в Испании по обвинению в госизмене, сообщило РИА «Новости».

    Блогера Шария будут судить на Украине

    По словам Федора Вениславского, в ближайшее время будет начата процедура экстрадиции.

    «Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия — у меня сомнений нет», — заявил чиновник.

    Служба безопасности Украины объявила, что политический активист и блогер был задержан 4 мая. Мужчине вменили противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Его адвокат Сталина Гуревич в беседе с «360» заявила, что ей об этом ничего не известно. Однако позднее, по сообщению RT, местная полиция подтвердила, что Анатолий Шарий был задержан по международному ордеру в городе Таррагона.