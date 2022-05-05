Блогера Шария будут судить на Украине

Суд над блогером Анатолием Шарием будет проходить на Украине, заявил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский. Его задержали в Испании по обвинению в госизмене, сообщило РИА «Новости».

По словам Федора Вениславского, в ближайшее время будет начата процедура экстрадиции.

«Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия — у меня сомнений нет», — заявил чиновник.

Служба безопасности Украины объявила, что политический активист и блогер был задержан 4 мая. Мужчине вменили противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Его адвокат Сталина Гуревич в беседе с «360» заявила, что ей об этом ничего не известно. Однако позднее, по сообщению RT, местная полиция подтвердила, что Анатолий Шарий был задержан по международному ордеру в городе Таррагона.