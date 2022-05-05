Блогер Анатолий Шарий задержан в Испании. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Она уточнила, что его заподозрили в госизмене.

В сообщении СБУ в Теlеgrаm говорится, что Шария задержали 4 мая.

«Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей». — сказано в сообщении.

Украинская сторона подчеркнула, что задержание Шария — это еще одно свидетельство того, что «каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание».

Следователи СБУ посчитали, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. У СБЦ есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.