Адвокат Шария не смогла подтвердить его задержание в Испании

Адвокат Сталина Гуревич, которая представляет интересы Анатолия Шария, в разговоре с «360» не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании блогера. Ранее об этом заявили в СБУ.

«Мне ничего не известно, я не могу вам подтвердить верность этого события. Кроме как сообщений от украинской стороны никаких подтверждений этой новости нет. Как украинская сторона умеет давать новости — мы это прекрасно знаем», — сказала она.

Гуревич добавила, что у нее есть связь с Шарием и его женой Ольгой, но они пока не ответили ей.

«Но это ничего не значит, что они в течение 50 минут не ответили», — отметила адвокат.

Она высказала мнение, что пока официального подтверждения от блогера, его супруги или испанской стороны не будет, верить информации СБУ не стоит.

Сразу после ее комментария «360» появилась информация в испанских СМИ о том, что Шарий действительно задержан. Об этом написала газета El Dario со ссылкой на источники в национальной полиции Испании.

При этом радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на другие СМИ передало, что блогера отпустили под подписку о невыезде. Он должен будет находиться в Барселоне и ждать судебного решения об экстрадиции.

Ранее RT со ссылкой на заявление СБУ сообщило, что блогера Анатолия Шария задержали в Испании по подозрению в госизмене.