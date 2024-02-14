Мир 14 февраля 2024, 09:12 Блинкен заявил о беседе с осужденным в России Уиланом, но подробности скрыл Блинкен провел разговор с находящимся в мордовской колонии Уиланом РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговорил с Полом Уиланом, осужденным в России и отбывающим наказание в исправительной колонии в Мордовии. О беседе сообщило Reuters.

О диалоге с Уиланом Блинкен сообщил на форуме, посвященном освобождению заложников (International Hostage Diplomacy). По словам главы Госдепа, беседа состоялась 12 февраля.

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Никаких подробностей разговора он не привел, но заверил, что Соединенные Штаты каждый день прилагают усилия к освобождению Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года. В 2020 году его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Американец не признал вину. В Госдепе заявляли, что направили России предложение по его освобождению, но им отказали.

В середине декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин на прямой линии указывал, что Россия не отказывается от диалога, но ждет приемлемого предложения от американской стороны.

Гершкович был задержан в марте 2023-го в Екатеринбурге. По данным ФСБ, он занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.

О судьбе репортера WSJ 9 февраля в интервью с Путиным поинтересовался журналист Такер Карлсон. Президент России заявил тогда, что спецслужбы ведут переговоры по освобождению Гершковича, на решение проблемы табу нет, однако существуют определенные условия.