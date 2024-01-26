Криминал 26 января 2024, 12:16 Журналисту Гершковичу продлили арест по делу о шпионаже Суд продлил арест журналисту Гершковичу по делу о шпионаже до 30 марта Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

Гершковича оставили в СИЗО еще на два месяца, то есть до 30 марта 2024 года.

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ФСБ весной прошлого года объявила, что журналиста задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства Соединенных Штатов. По данным российских спецслужб, американец собирал составляющие государственную тайну сведения о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса, сообщил сайт kp.ru.

В начале декабря 2023 года власти РФ отказали США в сделке для освобождения Гершковича и бывшего американского морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного по аналогичному делу на 16 лет.

Также в конце прошлого года Московский городской суд решил продлить журналисту Wall Street Journal заключение под стражу. Его оставили в СИЗО до 30 января 2024 года.