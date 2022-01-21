Блинкен заявил, что не ждет прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал ожидать прорывов от переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Но он надеется узнать, к чему Россия пришла после прошлых заседаний с США и НАТО. Об этом Блинкен сказал в интервью каналу ZDF, его текст опубликовал Госдепартамент.

Журналисты спросили его, какой возможный результат обсуждений был бы для него лучшим.

«Я не ожидаю никакого прорыва», — ответил глава американской дипломатии.

Блинкен упомянул, что США и Россия уже проводили переговоры по безопасности 10 января, в Брюсселе 12 января прошло заседание Совета России и НАТО, 13 января — переговоры Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Он заявил, что у каждого представителя сторон была возможность поразмыслить над услышанном в ходе встреч, поговорить друг с другом и союзниками, а у российского состава — обсудить итоги с президентом Владимиром Путиным.

Блинкен отметил, что важно понять, на каком этапе находятся переговоры с Россией сейчас, и «какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов».