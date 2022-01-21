Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Женеву на переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудят вопрос гарантий безопасности.

Самолет российского министра приземлился в Женеве около 20:30 (22:30 по московскому времени) 20 января. Американская делегация тоже прибыла в Швейцарию. Ожидается, что переговоры сторон начнутся в 11:00 (13:00 по московскому времени) в пятницу, 21 января.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на источники, встреча Лаврова и Блинкена продлится в течение двух или двух с половиной часов. После завершения переговоров министр и госсекретарь проведут две отдельные пресс-конференции. Затем должны состояться встречи Лаврова и Блинкена с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Лидер страны также занимает пост главы МИД.

На встрече главы внешнеполитических ведомств России и США планируют обсудить гарантии безопасности. Об этом ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Лавров и Блинкен 18 января по телефону уже обсуждали гарантии безопасности. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.