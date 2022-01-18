Встреча Лаврова и Блинкена пройдет в Женеве 21 января

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена пройдут в Женеве в ближайшую пятницу, 21 января. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя американского госдепартамента.

Представитель ведомства сообщил, что сегодня дипломаты провели телефонный разговор и договорились о встрече.

«С учетом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве», — добавил представитель Госдепартамента.

На вопрос о том, кто стал инициатором переговоров, представитель американского ведомства не ответил. При этом собеседник журналистов заявил, что это яркое свидетельство того, что «дипломатия еще жива» для решения кризиса вокруг Украины.

Глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с германской коллегой Анналеной Бербок заявил, что желание США включиться в урегулирование украинского кризиса можно только приветствовать. Он не исключил, что именно американцы смогут оказать влияние на руководство соседней страны, чтобы оно приступило к выполнению Минских соглашений.

Представитель Госдепа заявил, что США считают Минские соглашения важными для окончательного разрешения конфликта на востоке Украины. Со своей стороны Вашингтон готов посодействовать их реализации и сохраняет надежду, что все стороны выполнят свои обязательства.