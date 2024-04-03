03 апреля 2024, 00:48
Блинкен заявил, что на украинской земле не будет ни одного солдата США
Госсекретарь Блинкен: вооруженное столкновение с РФ не отвечает интересам США
Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам Соединенных Штатов. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI.
США будут избегать конфронтации с российской стороной ради собственной национальной безопасности.
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«На украинской земле не будет ни одного американского солдата», — подчеркнул Блинкен.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна сделает все, чтобы Россия не победила в украинском конфликте. Однако отправка французских военных сил не изменит ситуацию на поле боя. Кроме того, если Макрон примет такое решение, бойцы уже не вернутся с Украины.
США
Военные
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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