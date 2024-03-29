Мир 29 марта 2024, 20:32 «Урок Наполеона». Францию предупредили о последствиях отправки войск на Украину Экс-агент ЦРУ Джонсон: при отправке на Украину французы не выберутся оттуда РИА «Новости»

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Если президент Франции Эммануэль Макрон объявит о решение отправить войска на Украину, то оттуда они уже не вернутся. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Макрон усвоит урок, который усвоил Наполеон: не вторгайся в Россию; не отправляй французские войска, потому что они оттуда уже не выберутся», — сказал он.

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При этом аналитик не сомневается, что Макрон не станет этого делать из-за подготовки к летним Олимпийским играм в Париже. По его словам, президент Франции не захочет ставить такое масштабное событие под угрозу.

Джонсон напомнил, что президент России Владимир Путин ясно дал понять, что французские войска уничтожат, как только они станут участниками конфликта.

Бывший разведчик напомнил, что Путин неоднократно предупреждал Запад об опасности военного освоения Украины, однако американцы и европейцы продолжают игнорировать его слова.