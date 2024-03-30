Мир 30 марта 2024, 20:43 Отправку французских военных на Украину назвали бесполезным шагом Экс-морпех Хо: даже 20 тысяч французских солдат не помогут ВСУ победить РИА «Новости»

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Отправка на Украину французских военных сил даже численностью до 20 тысяч человек не изменит ситуацию на поле боя. Такое мнение высказал бывший капитан Корпуса морской пехоты США Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам бывшего военного, нет оснований полагать, что наземные силы НАТО помогут Украине выиграть.

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«Те силы, которые они предлагают ввести во Франции, будь то 2000 солдат, которые Макрон первоначально предложил, или 20 000 французских солдат плюс 40 000 солдат НАТО, как советовал французский генерал. Вы знаете, это не имеет значения, этого недостаточно», — заявил Мэтью Хо.

Изменить ситуацию на поле боя сможет только настоящая армия альянса размером от трех до пяти основных бронетанковых и механизированных подразделений с авиацией, ракетными войсками и военно-морскими силами, уверен Хо. При этом бывший морпех заявил, что не надо недооценивать Россию, которая может нанести ответные удары по целям НАТО.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о том, что французские солдаты не вернутся с Украины, если их туда отправят.