США привлекут Китай к ответственности за нарушение прав человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил члену китайского политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, что в США планируют привлечь КНР к ответственности из-за нарушений прав человека на части территорий.

«Госсекретарь подтвердил, что США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее действий, угрожающих стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Тайваньском проливе, и за то, что КНР подрывает международный порядок, основанный на правилах», — процитировал ТАСС официального представителя Госдепа Неда Прайса.

Также, по его словам, американский госсекретарь заявил китайскому коллеге, что США намереваются продолжить добиваться соблюдений прав человека на трех территориях: в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и даже в Гонконге.

«Он также настоятельно призвал Китай присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме», — сообщил Прайс.

Президент США Джо Байден и сам недавно заявлял, что КНР является наиболее значительным геополитическим соперником США.