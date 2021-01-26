Госсекретарем США избран Энтони Блинкен

Сенаторы Соединенных Штатов утвердили кандидатуру Энтони Блинкена на пост нового госсекретаря США. В его пользу высказались 78 представителей верхней палаты, против — 22 человека.

Вскоре 58-летний Блинкен будет приведен к присяге, пишет ТАСС. Ранее он был заместителем госсекретаря и первым заместителем советника президента по нацбезопасности в администрации президента США Билла Клинтона. Блинкен является давним сторонником Джозефа Байдена.

Он родился в 1962 году в Нью-Йорке в еврейской семье. Предки Блинкена эмигрировали из царской России. Джо Байден ранее говорил он нем, что Блинкен — суперзвезда.

Блинкен на минувших слушаниях в Сенате пообещал возродить международные соглашения ради противостояния «угрозам, исходящим от Ирана и России». По его словам, Вашингтон сделает все возможное для противостояния строительству газопровода «Северный поток — 2», и ужесточит антироссийские санкции.

Экономист Пол Крейг Робертс назвал экономическую программу президента США Джозефа Байден реакционной. По его мнению, она не сможет объединить Америку.