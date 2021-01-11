Последние 9 дней Трампа. Успеет ли действующий президент США войти в историю как участник двух импичментов

Дональду Трампу грозит второй импичмент. О новом деле против действующего президента США его противники заговорили после штурма Капитолия, произошедшего 6 января. Политик сам предложил собравшимся на митинг сторонникам пойти к Конгрессу, члены которого собрались для утверждения итогов выборов. Теперь Трамп может стать первым главой США, которому объявят импичмент дважды.

Новый импичмент в отношении действующего президента США может состояться 12 или 13 января. А статьи для процедуры составят уже понедельник, 11 января. Такие сроки в эфире телеканала CNN назвал конгрессмен-демократ Джеймс Клайберн.

«Это может быть вторник или среда, прежде чем их действительно представят, но я думаю, что они будут подготовлены на этой неделе», — заявил Клайберн.

Указание комитету по регламенту быть готовым к началу процедуры импичмента президента дала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она отметила, что члены нижней палаты Конгресса надеются на незамедлительную отставку Трампа. Однако они в любом случае используют все варианты для отстранения действующего главы США от власти.

«Подстрекательство к мятежу»

Поводом для отстранения Трампа от руководства страной стало «подстрекательство к мятежу». В ходе штурма Капитолия 6 января погибли пять человек. Участников беспорядков пришлось разгонять силами полиции и спецназа. При этом на несколько часов прервали работу Конгресса. После этого результаты президентских выборов, на которых победителем назвали Джо Байдена, все же утвердили.

Действующий глава США пытался заблокировать процедуру утверждения победы соперника. На митинге своих сторонников Трамп выступил с большой речью. Тогда же политик призвал участников демонстрации пойти к Капитолию и поприветствовать конгрессменов-республиканцев, которые возражали против утверждения результатов выборов.

«Потому что мы никогда не вернем нашу страну слабостью. Вы должны показать силу и быть сильными», — заявил тогда Трамп.

Многие восприняли эту фразу как призыв к насилию. Позже глава Штатов, правда, попросил своих сторонников разойтись. Однако сделал он это в мягкой форме, а также вновь добавил, что выборы украли.

Импичмент технически невозможен

Однако бояться импичмента Трампу не стоит, в этом уверен политолог Евгений Минченко. По его словам, демократы технически не успеют завершить процедуру. Сначала необходимо создать юридический комитет внутри палаты представителей, который должен сформулировать обвинения. После этого происходит обсуждение. Там должны быть высказаны аргументы сторон. После того как палата представителей объявляет импичмент, дальше все это уходит в Сенат. Там нужно получить две трети голосов.

«Надо статьи обвинения предъявить, должен быть создан специальный комитет. Потом должно быть голосование в палате представителей, потом — в Сенате. Это достаточно сложная история, тем более что надо получить большинство и в палате представителей, и в Сенате, что, на мой взгляд, практически невозможно. В Сенате — точно нет», — заявил собеседник «360».

Минченко напомнил, что в прошлый раз, когда Трампу пытались объявить импичмент, история продолжалась с сентября по февраль. Это произошло в 2019 году из-за разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Тогда палата представителей объявила импичмент, но решение не прошло через Сенат, где у сторонников президента было большинство.

Понятно, что сейчас за девять дней реализовать процедуру импичмента просто технически невозможно. Думаю, это абсолютно пустая история, скорее символическая. Тем более что штурм Капитолия… это было громко сказано. Да, произошел захват здания. Не первый на самом деле Евгений Минченко.

Собеседник «360» также подчеркнул, что в США ни разу еще импичмент не был реализован. Он грозил трем президентам — Эндрю Джонсону, Биллу Клинтону и Дональду Трампу. И каждый раз обвинение не набирало достаточно голосов.

Кому перейдет власть

Джо Байден никак не вступит в должность раньше положенного срока, потому что это невозможно по американскому законодательству, заявил политолог. Если даже импичмент будет, то эту позицию займет вице-президент.

«Импичмент невозможен. Воздвижение уголовных обвинений против Трампа… Не было у Трампа призывов к насильственному захвату Капитолия. Нечего ему предъявлять», — уверен Минченко.

По его словам, Трамп — это антисистемный кандидат. Поэтому против него в политической среде США и объявили «войну». Усугубила ситуацию специфика жизненного пути Дональда Трампа, который всегда выступал в роли предпринимателя-одиночки и попытался выстроить свое политическое лидерство в формате руководства крупной корпорации, причем с закрытым акционерным обществом.