Мир 19 февраля 2023, 01:35 Блинкен заявил, что США не потерпят повторения ситуации с аэростатом Блинкен заявил Ван И о недопустимости нарушения суверенитета США китайским аэростатом РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые после ситуации с китайским аэростатом встретился с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ваном И. Встреча прошла на полях международной конференции в Мюнхене, сообщило РИА «Новости».

В частности, Блинкен заявил Ван И о недопустимости нарушения суверенитета США аэростатом КНР. Он призвал впредь не допускать подобных ситуаций.

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«Госсекретарь прямо заявил о неприемлемости нарушения суверенитета США и международного права высотным разведывательным аэростатом КНР <…> подчеркнув, что подобные безответственные действия никогда не должны повториться», — говорится в заявлении госдепа.

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Шар неизвестного происхождения заметили над территорией США в начале февраля. В Пентагоне заявили о наблюдении за его передвижением, отметив, что это часть аппарата разведки. Позже МИД Китая сообщил, что «неизвестный шар» — это потерявший управление китайский метеорологический зонд. Его случайно занесло в воздушное пространство США из-за непогоды. Американские ВВС сбили китайский метеозонд в небе над Атлантикой.

Позже президент США Джо Байден заявил, что страна не хочет усугублять отношения с Китаем. Однако приносить извинения за сбитый аэростат он не стал.