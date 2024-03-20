Мир 20 марта 2024, 12:58 Блинкен поразил союзников необычным поступком после выборов в России La Repubblica: заявление G7 с осуждением итогов выборов в России заблокировали РИА «Новости»

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Госсекретарь Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран «Большой семерки» с осуждением состоявшихся в России президентских выборов. Как сообщила итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники, поступок политика поразил союзников.

«Указание США застало всех врасплох», — написали авторы материала.

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: реальность такова, что Владимир Путин — президент.

При этом американские власти продолжили считать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым частью Украины. Поэтому они отказываются признать легитимность выборов президента в этих российских субъектах.

Однако Россию не волнуют оценки недружественных стран по поводу выборов. Страна никого не учит организации электорального процесса и укреплению демократии, такого же отношения требует и к себе.