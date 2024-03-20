Власть 20 марта 2024, 04:57 Антонов заявил, что Россию не волнуют оценки недружественных стран по поводу выборов Посол Антонов: Россию не волнуют оценки выборов недружественными странами РИА «Новости»

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Россию не волнуют ангажированные оценки недружественных стран по поводу прошедших президентских выборов. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова привели в Telegram-канале посольства.

«Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран. Тем более что „уколы“ сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями», — заявил Антонов.

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Дипломат добавил, что Россия никого не учит, как организовывать электоральный процесс и укреплять демократию. Такого же отношения страна требует и к себе. Про американскую администрацию Антонов сказал, что она и дальше продолжит вести курс «анти-Россия», который обречен на провал.

По данным ВЦИОМ 72% россиян заявили, что выборы президента прошли честно. При этом 54% — доверяют полностью представленным результатам.