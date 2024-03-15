Мир 15 марта 2024, 10:22 США отказались признавать легитимность выборов в новых регионах России Госдеп: США не признают легитимность выборов президента России в Донбассе РИА «Новости»

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Власти США продолжили считать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым частью Украины. По этой причине США не признают легитимность выборов президента России на этих территориях, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер. Его процитировало РИА «Новости».

«США никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов», — сказал он.

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Мэттью Миллер заявил, что страна не согласилась с итогами референдумов об интеграции. Он пригрозил ответственностью наблюдателям на выборах президента.

Референдумы в Донбассе о присоединении к России прошли в сентябре 2022 года. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает их результаты. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, бывший глава Госдепа Джон Керри согласился с легитимностью присоединения Крыма, но предложил провести еще одно голосование.