Мир 20 марта 2023, 17:41 Путин заявил, что Китай продолжит развиваться под руководством Си Цзиньпина Президент Путин: под руководством Си Цзиньпина КНР будет добиваться целей и развиваться РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер выразил уверенность, что под руководством его коллеги Китай продолжит достигать поставленных целей и развиваться, сообщили на сайте Кремля.

«Уверен, что под вашим руководством Китай сделает в ближайшие годы дальнейшие шаги в своем развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой», — отметил Владимир Путин.

Реклама

Президент России подчеркнул, что в КНР создали эффективную систему развития экономики и укрепления страны. Путин назвал это очевидным фактом и добавил, что сочетание рыночных механизмов с уверенным политическим курсом приносит «видимые результаты».

Реклама

Глава государства напомнил, что 10 лет назад Си Цзиньпин впервые посетил Россию в качестве председателя КНР. За эти годы товарооборот между странами увеличился, а также появилось много общих целей и задач.

Встреча лидеров двух стран началась 20 марта в Кремле. Владимир Путин заявил, что Россия изучила предложенный Китаем мирный план по урегулированию конфликта на Украине.