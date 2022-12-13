13 декабря 2022, 06:41
Бизнесмен, а не террорист. Вынесшая приговор Виктору Буту судья спустя 10 лет рассказала о процессе
Приговорившая Виктора Бута судья из США Шейдлин созналась, что не считала его террористом
Председатель процесса над Виктором Бутом бывшая окружная судья США Шира Шейндлин заявила, что никогда не считала его идейным террористом. Она пришла к выводу, что он лишь занимался бизнесом и не собирался уничтожать американцев. Об этом рассказало РИА «Новости».
«Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — сказала она.
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Женщина рассказала журналистам о записи его разговора с агентом. На ней Виктора Бута спросили, осознает ли он, что его оружием убьют граждан США. Он ответил положительно и сказал, что они являются и его врагами тоже. Шира Шейндлин объяснила, что дело не в идейных соображениях, а деловом подходе. Она считает, осужденный занимался бизнесом, продавал товар обеим сторонам конфликта в Африке и не занимался терроризмом.
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Виктора Бута приговорили в США к 25 годам тюрьмы за поддержку терроризма и сговор с целью убить американцев, дело рассматривали в 2010–2012 годаВ декабре 2022 года он вернулся на родину в обмен на осужденную в России за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер.
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Виктор Бут
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