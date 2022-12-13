Мир 13 декабря 2022, 06:41 Бизнесмен, а не террорист. Вынесшая приговор Виктору Буту судья спустя 10 лет рассказала о процессе Приговорившая Виктора Бута судья из США Шейдлин созналась, что не считала его террористом РИА «Новости»

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Председатель процесса над Виктором Бутом бывшая окружная судья США Шира Шейндлин заявила, что никогда не считала его идейным террористом. Она пришла к выводу, что он лишь занимался бизнесом и не собирался уничтожать американцев. Об этом рассказало РИА «Новости».

«Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — сказала она.

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Женщина рассказала журналистам о записи его разговора с агентом. На ней Виктора Бута спросили, осознает ли он, что его оружием убьют граждан США. Он ответил положительно и сказал, что они являются и его врагами тоже. Шира Шейндлин объяснила, что дело не в идейных соображениях, а деловом подходе. Она считает, осужденный занимался бизнесом, продавал товар обеим сторонам конфликта в Африке и не занимался терроризмом.

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Виктора Бута приговорили в США к 25 годам тюрьмы за поддержку терроризма и сговор с целью убить американцев, дело рассматривали в 2010–2012 годаВ декабре 2022 года он вернулся на родину в обмен на осужденную в России за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер.