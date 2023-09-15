Мир 15 сентября 2023, 01:03 Биржевая цена нефти Brent подскочила до $94 за баррель Цена нефти Brent на ICE превысила $94 за баррель впервые с ноября 2022 года Pxhere

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялась выше 94 долларов за баррель впервые с 16 ноября прошлого года. Такими были данные торгов лондонской биржи ICE, написали «Известия».

Мировые цены на нефть выросли более чем на 2%. Так, в 23:13 по московскому времени цена Brent на бирже выросла на 2,05% — до 94,08 долларов за баррель. Девять минут спустя цена уже была на уровне 93,99 долларов (+1,95%).

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев связал рост стоимости нефти марки Brent с устойчивым спросом и ограничением предложения со стороны крупнейших производителей ОПЕК+ до конца текущего года.

Международное агентство Fitch Ratings прогнозировало падение цен в 2023 году на нефть марок Brent и WTI. По мнению экспертов, стоимость упадет до 80 долларов за баррель. На падение цен повлияет низкий спрос.