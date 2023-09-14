Деньги 14 сентября 2023, 19:23 Аналитик Деев назвал причину роста цен на нефть марки Brent Аналитик Деев: рост цен связан с ограничением предложений со стороны ОПЕК+

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Рост стоимости нефти марки Brent связан, прежде всего, с устойчивым спросом и ограничением предложения со стороны крупнейших производителей ОПЕК+ до конца 2023 года. Об этом RT сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель впервые с ноября 2022 года.

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По словам эксперта, котировки Brent, а вслед и других марок нефти, значительно увеличились, так как игроки стремятся успеть сделать запасы.