22 июня 2023, 18:51
Международное агентство Fitch Ratings спрогнозировало падение цен на нефть марок Brent и WTI
Цены на нефть марок Brent и WTI в 2023 году будут варьироваться в диапазоне 80 долларов за баррель. Такими цифрами поделилось международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, написали «Народные новости».
В следующем году цена упадет до 75 долларов за баррель, считают эксперты.
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Падение цен связано, в первую очередь, со слабым спросом и вероятным замедлением темпов роста глобальной экономики.
Нефть
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