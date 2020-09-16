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    16 сентября 2020, 10:48

    Биньямина Нетаньяху выдвинули на Нобелевскую премию мира

    Александра Ломейко

    Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Его кандидатуру выдвинул итальянский парламентарий Паоло Гримольди.

    Член палаты депутатов Италии от партии «Лига Севера» указал на существенный вклад Нетаньяху в установлении мира на Ближнем Востоке. В статье, опубликованной газетой «Маарив», идет речь о подписанных израильским премьером соглашениях с ОАЭ и Бахрейном.

    Автор материала напомнил, что Нетаньяху достиг определенных результатов в диалоге с Саудовской Аравией: сейчас воздушное пространство страны открыто для самолетов Израиля.

    Гримольди подчеркнул, что все перечисленные достижения еще несколько месяцев назад казались немыслимыми.

    «За это Нетаньяху заслуживает Нобелевской премии мира», — заявил депутат.

    Дважды за последнее время в качестве кандидата на аналогичную награду выдвигали президента США Дональда Трампа. За подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово и роль в урегулировании конфликта Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

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