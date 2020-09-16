Биньямина Нетаньяху выдвинули на Нобелевскую премию мира

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Его кандидатуру выдвинул итальянский парламентарий Паоло Гримольди.

Член палаты депутатов Италии от партии «Лига Севера» указал на существенный вклад Нетаньяху в установлении мира на Ближнем Востоке. В статье, опубликованной газетой «Маарив», идет речь о подписанных израильским премьером соглашениях с ОАЭ и Бахрейном.

Автор материала напомнил, что Нетаньяху достиг определенных результатов в диалоге с Саудовской Аравией: сейчас воздушное пространство страны открыто для самолетов Израиля.

Гримольди подчеркнул, что все перечисленные достижения еще несколько месяцев назад казались немыслимыми.

«За это Нетаньяху заслуживает Нобелевской премии мира», — заявил депутат.

Дважды за последнее время в качестве кандидата на аналогичную награду выдвигали президента США Дональда Трампа. За подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово и роль в урегулировании конфликта Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.