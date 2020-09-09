Трампа номинировали на Нобелевку, которую дают миротворцам. А про удары по Сирии и Ираку все забыли?

В 2020 году Нобелевская премия мира может достаться американскому президенту Дональду Трампу. Эту награду обычно вручают миротворцам, борцам за права человека, международным организациям типа ООН и Красного Креста. Почему в 2020-м обладателем Нобелевки может стать Трамп и какой из него блюститель мира — в материале «360».

Предложение наградить одной из самых престижных миротворческих премий действующего президента США Дональда Трампа поступило от норвежского политика Кристиана Тибринга-Гедде. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Fox.

Обычно Нобелевскую премию мира вручают самым выдающимся политическим и общественным деятелям или организациям, занимающимся правозащитной или миротворческой деятельностью. Основал эту премию сам Альфред Нобель, вручают ее ежегодно с 1901 года — редкими исключениями стали годы Второй мировой войны и еще нескольких глобальных конфликтов.

Трамп — миротворец?

Тибринг-Гедде, выдвинувший кандидатуру Трампа, уверен, что его администрация сыграла главную роль в урегулировании конфликта Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. Тибринг-Гедде считает, что «другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ», так что соглашение с Израилем может стать «переломным моментом» на пути к сотрудничеству с ближневосточными государствами.

США выступали посредником в переговорах Израиля и Арабских Эмиратов. Трампу удалось добиться того, что Израиль согласился временно не претендовать на земли на западном берегу Иордана, чтобы поддержать отношения с арабскими странами. ОАЭ в свою очередь отказались от экономической блокады государства. При этом отношения США с Палестиной обострились из-за позиции Трампа в отношении Израиля.

При этом Тибринг-Гедде, предложивший Трампа, и Нобелевский комитет, не отвергший его кандидатуру, как будто забыли о других «достижениях» американского президента на международной арене.

Например, в апреле 2017 года американские военные нанесли удар по авиабазе Эш-Шайрат в Сирии, тогда погибли 16 человек. В апреле 2018 года обстрел повторился — на этот раз целили в правительственные здания, пострадали три человека. В январе 2020 года США обстреляли международный аэропорт Багдада, чтобы уничтожить иранского военного деятеля Касема Сулеймани. Погибли как минимум восемь человек.

При этом Дональд Трам делал заявления насчет того, что хочет «завершить эру войн» с участием американских военных, а также о частичном выводе войск из Ирака и Афганистана. В то же время американский президент продолжает агрессивную политику — без применения оружия — в отношении многих других стран, например Китая и России. Можно ли такую деятельность тоже считать миротворческой, решит Нобелевский комитет.

Кандидаты и победители

Обладателями Нобелевской премии мира были знаменитый южноафриканский политический деятель и борец за права человека Нельсон Мандела, Далай-Лама XIV, мать Тереза, борец за права темнокожих Мартин Лютер Кинг, советский физик-ядерщик Андрей Сахаров и многие другие. Всем им Нобелевская премия мира доставалась за работу на благо человечества — борьбу за права человека, помощь нуждающимся, вклад в сохранение мира между государствами.

Президенты США уже пять раз становились обладателями Нобелевской премии мира — среди них был Теодор Рузвельт, Джимми Картер и Барак Обама. Последнего наградили за «выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами», из-за этого долго шли споры. В 2009 году, когда Обама стал обладателем Нобелевки, его президентство только начиналось и он еще толком не успел сделать ничего, подкрепившего бы его победу.

В 2020 году соперниками Дональда Трампа в борьбе за Нобелевскую премию мира станут 17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, продемократическое движение Гонконга, саудовская активистка Луджайн аль-Хатлул и еще более 300 кандидатов. При этом большую часть претендентов на право обладать премией не называют — таковы правила награды.

Также на международном уровне уже предложили номинировать белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, но непосредственно вносить кандидатов для рассмотрения Нобелевским комитетом может только узкий круг лиц.

Победитель 2020 года будет выбран 9 октября.