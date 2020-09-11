Трампа выдвинули на Нобелевскую премию еще раз

«Трамп выдвинут второй раз на Нобелевскую премию (на этот раз — прим.ред.) за историческое соглашение Косово и Сербии», — заявил Гренелл.

Он приложил также копию официального документа о номинации, написанного на шведском языке. В нем помимо Трампа указаны еще и руководство Сербии и самопровозглашенного Косова.

Шведский депутат Магнус Якобсен напомнил в своем обращении о «кровопролитных 1990-х годах» на Балканах, сообщил портал Kosovo Online. Он высоко оценил, что сейчас регион активно развивается.

Ранее делегация из Сербии во главе с президентом Александром Вучичем прибыла на два дня в США. За это время представители страны переговорили с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти. По итогам встречи 4 сентября стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Трампа в Овальном кабинете Белого дома.

По данным СМИ, соглашение предполагает инвестиции в размере 13 миллиардов долларов в совместные проекты, включая инфраструктуру.

В то же время Вучич не признал независимость Косова. По словам главы МИД Сербии Ивицы Дачича, президент жестко отклонил 10-й пункт о признании Косова и заявил, что такое для Сербии неприемлемо.