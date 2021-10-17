Билла Клинтона выписали из больницы

Бывшего президента США Билла Клинтона, госпитализированного с заражением крови, выписали из больницы 17 октября. Об этом сообщило со ссылкой на врачей больницы сообщило РИА «Новости».

«Температура и содержание белых клеток в крови нормализовались. И он вернется домой в Нью-Йорк, чтобы закончить курс антибиотиков», — привело слова медика агетство.

Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали в клинику с инфекцией мочевыводящих путей и сепсисом. Политика разместили в палате интенсивной терапии, и он активно пошел на поправку. Врач-уролог Владимир Степанов предположил, что активная половая жизнь Клинтона могла сказаться на состоянии здоровья политика.

Накануне выписки бывшего президента его представитель Анхель Уренья сообщал, что политик успешно проходит курс лечения, поправляется, а в больнице останется еще на одну ночь, чтобы пропить дополнительный курс антибиотиков.